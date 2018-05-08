شهدت عدة محافظات هطولات مطرية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغزرها كان في مركدة بالحسكة وسجلت 70 مم كما توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 3 لـ7 درجات.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة حيث سجلت في ريف دمشق بالحرمون 8 مم وسرغايا والقطيفة 10 مم والزبداني ومساكن برزة والكسوة 9 مم ومضايا وجديدة الشيباني والتل 7 مم وعسال الورد 18 مم وقطنا ودوما 12 مم ودمشق المزة والدولي وميسلون 4 مم وقاسيون 11 مم وساحة الحجاز 3 مم ويبرود وعقربا 13 مم ودوار المطار 6 مم والمشرفة 14 مم والجراجير والنبك 15 مم.

وفي السويداء.. سجلت في عين العرب 8 مم والسويداء 7 مم وشهبا 3 مم وصلخد 5 مم والصورة الصغيرة 6 مم.

وفي درعا.. كانت في نوى وتل شهاب 6 مم ودرعا 2 مم والصنمين 8 مم وبصرى 4 مم.

وفي القنيطرة.. سجلت في حضر 10 مم والقنيطرة 5ر5 مم.

وفي حمص.. سجلت في الناصرة ومرمريتا وقلعة الحصن 17 مم وشين وحمص 13 مم والعريضة 3 وتلكلخ 5 مم والمخرم 20 مم والقصير 16 مم والقريتين 5ر7 مم.

وفي حماة.. سجلت في الرصافة 23 مم ووادي العيون 30 مم ومصياف والصبورة 20 مم وعين حلاقيم 17 مم وربعو وحر بنفسه وصوران وشطحة وعين الكروم 10 مم والحميري ومحردة والكريم 8 مم وكفر زيتا 11 مم وحماة والسقيلبية 9 مم والسلمية 14 مم والسعن 16 مم وعقيربات 19 وأفاميا 6 مم.

وفي طرطوس.. كانت في القدموس 14 مم والشيخ بدر 17 مم ومشتى الحلو 5ر12 مم والدريكيش 21 مم وصافيتا 13 مم وحمام واصل 25 مم والصفصافة 12 مم وطرطوس 8ر11 مم وبانياس 15 مم.

وفي اللاذقية.. كانت في صلنفة 4 مم وكسب 9 مم والمزيرعة 58 مم والحفة 25 مم والقطيلبية 20 مم ووادي قنديل 24 مم ومطار الباسل 32 مم وبوقا 28 مم والبهلولية 25 مم واللاذقية 6 مم.

وفي حلب.. كانت في عفرين 8 مم واعزاز وجرابلس 7 مم وحلب 17 مم والباب ومنشاة الاسد 6 مم والسفيرة 15 مم.

وفي الحسكة.. كانت في المالكية والحسكة وام مدفع والعريشة 25 مم والزهيرية وعامودا 22 مم وهيمو وتل حميس 15 مم والقحطانية والدرباسية 18 مم والقامشلي وابو قصايب وتل بيدر 12 مم واليعربية وتل علو 11 مم والجوادية 13 مم وتل براك وراس العين والهول 30 مم والمناجير 20 مم ومبروكة 10 مم وتل تمر 21 وابو راسين 32 مم والشدادة 55 مم ومركدة 70 مم.

أما عن توقعات الطقس، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية ان الجو يستمر بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون غزيرة خاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحول طقس يوم الأربعاء، توقعت الأرصاد، ان تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها ويستمر الجو متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: