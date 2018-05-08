بدأت يوم الثلاثاء، تحضير حافلات لإخراج دفعة جديدة من مسلحي بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا وعائلاتهم الى الشمال السوري.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان عدد من الحافلات دخلت إلى بلدات ببيلا وبيت سحم ويلدا.

وتم يوم الاثنين، إخراج دفعة خامسة من مسلحي بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق، إلى جرابلس شمالاً.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود واطراف التضامن، حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم يوم الأحد الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.

سيريانيوز