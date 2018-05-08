أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم 165 لعام 2018 القاضي بتسمية محمد جهاد اللحام رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وتسمية أعضائها.

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ونصت المادة (1) من المرسوم رقم 165 لعام 2018 ، على ان يسمى محمد جهاد اللحام رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

كما نصت المادة رقم (2) أن يسمى أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهم القاضى بشير إبراهيم دباس، القاضي رسلان علي طرابلسي، القاضي مالك كمال شرف، الدكتورة جميلة مسلم الشربجي، الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي، المحامي عفيف ميخائيل ناصيف، المحامي ماجد رشيد خضرة، المحامي محمد نواف محمد أنور حمادة، سلوى كضيب، المحامي معتصم سكيكر.

وجاء تعيين اللحام بعد يوم من إعلان استقالته من مجلس الشعب.

واللحام من مواليد دمشق 1954، وشغل منصب رئيس مجلس الشعب في الدورة الماضية 2012- 2016، كما شغل نقيب محامي دمشق منذ 2005.

وتعتبر المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية في سوريا، ولها سلطة النقض والإستئناف النهائية، ولها كذلك سلطة مراجعة تشريعات البرلمان.

ومن واجبات المحكمة التأكد من التوافق مع الدستور من قبل الهيئات الحكومية والأفراد.

وتتألف المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسًا، يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

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