واصل الجيش النظامي، يوم الثلاثاء، عملياته في مناطق بجنوب دمشق، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وسط معارك على عدة محاور.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان طيران النظامي شن غارات جوية على مواقع مسلحين في الحجر الاسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة.

واشارت المصادر الى اندلاع معارك عنيفة في مخيم اليرموك ومنطقة التضامن محور دعبول بين المسلحين وعناصر النظامي.

من جهته، أفاد "الاعلام الحربي"، التابع لـ"حزب الله"، ان الجيش النظامي سيطر على عدد من كتل الأبنية منها "المشفى الياباني" و"ملعب فلسطين" شرق مخيم اليرموك بعد مواجهات مع تنظيم "داعش".

بدورها، تحدثت مصادر معارضة عن قصف جوي ومدفعي من قوات النظام على مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود جنوب دمشق

ولفتت الى وقوع اشتباكات عنيفة بين تنظيم "داعش" وقوات النظامي على جبهات أحياء مخيم اليرموك والتضامن والحجر الأسود.

ويشن الجيش النظامي حملة عسكرية ضد "داعش" منذ نحو ثلاثة أسابيع، في جنوب دمشق لاسيما مخيم اليرموك والحجر الاسود، وسط معارك على عدة محاور، في اطار سعيه لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.

وكان الجيش النظامي سيطر، يوم السبت، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود ـ بعدما فصل الحجر عن مخيم اليرموك.

وسبق ان اعلن مصدر عسكري ، منذ أيام، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.

ويسيطر تنظيم "داعش" على نحو 80 في المئة من مخيم اليرموك و40 في المئة من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.