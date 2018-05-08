بدأت، يوم الثلاثاء، تحضيرات لإخراج دفعة ثانية من مسلحي ريفي حمص وحماة وعائلاتهم، إلى الشمال السوري.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن "المسلحين سلموا سيارة مركباً عليها راجمة صواريخ وسيارة مزودة برشاش متوسط وقذائف مدفع جهنم وهاون ومدفع إضافة إلى قذائف دبابات ومدفع “ب م ب” مع قذائفه وألغام يدوية وذخائر متنوعة."

وسلم مسلحو ريفي حمص وحماة، خلال الأيام الماضية 6 دبابات و3 عربات “ب م ب” وعربتي شيلكا وأعداداً كبيرة من مدافع الهاون ومدافع أخرى متنوعة وكميات من القذائف الصاروخية والهاون.

وتم مساء الاثنين إخراج الدفعة الأولى عبر ممر الرستن على اتجاه حماة من خلال 62 حافلة ونقلها إلى شمال سوريا.

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، الخميس الماضي، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وكان فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" اكدا تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".

وكانت البلدات الواقعة في ريف حمص تقع تحت سيطرة عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".

سيريانيوز