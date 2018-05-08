عاد التيار الكهربائي الى مدينة درعا ومناطق الريف الشرقي للمحافظة، يوم الاثنين، بعد إصلاح العطل الذي نجم عن الرياح الشديدة.

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ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مدير عام كهرباء درعا المهندس غسان الزامل قوله ان "ورشات الإصلاح تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى مناطق المحافظة بعد انقطاع التغذية عنها لمدة 3 ساعات إثر عطل على خط 66 ك ف بين محافظتي درعا والسويداء".

واشار الى ان " الشركة لجأت إلى الخط الاحتياطي 20 ك ف لتغذية مدينة درعا ريثما تم الانتهاء من الإصلاح،" لافتاً إلى أن "التيار الكهربائي بدأ يستقر تدريجيا في المناطق المذكورة".

وكانت وزارة الكهرباء اعلنت، يوم الاربعاء، عن تعرض خط الكهرباء 66 المغذي لمدينة درعا، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وسبق أن تعرضت مدينة درعا، منذ التوصل لاتفاق خفض التوتر في المنطقة الجنوبية، لهجمات عبر استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية بالقذائف أو القصف.

يشار الى ان واقع الكهرباء تحسن في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام منذ بضعة أشهر، بعد أن عانت معظم المناطق من نظام تقنين خانق .