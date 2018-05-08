كشفت الاستخبارات العراقية انها حصلت على معلومات منذ ايام تفيذ بأن زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي لايزال على قيد الحياة وهو متواجد في سوريا.

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وقال مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، في حديث لقناة "Fox News" الأمريكية، ان " أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا تشير إلى البغدادي موجود في بلدة حجين على بعد 18 ميلا عن الحدود السورية العراقية داخل محافظة دير الزور".

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية يحيى رسول، أن البغدادي يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شرق نهر الفرات، ومن الممكن أن يقيم أيضا في الوقت الراهن في بلدة الشدادي السورية بمحافظة الحسكة".

وكان القيادي في "الحشد الشعبي" جبار المعموري قال في تشرين الثاني الماضي، أن زعيم "داعش" بحوزة القوات الأمريكية، مشيرا إلى أن الأخيرة لن تقتله وفي حال اضطرت لذلك ستتم تصفيته وفق مسرحية هوليودية.

واحتدم الجدل في الفترة الاخيرة حول مصير ومكان تواجد البغدادي، حيث تواردت انباء مؤخرا بأن زعيم "داعش" وقع بأيادي امريكية، وهو متواجد في قاعدة عسكرية أميركية بمنطقة الرميلان في محافظة الحسكة، فيما نفى التحالف الأنباء التي تحدثت حول إلقاء القوات الامريكية القبض عليه، مؤكدا أنه ليس لديه أي علم بمكان تواجده.

الا ان مسؤولين امريكيين كشفوا، في وقت سابق، ان البغدادي تعرض للاصابة نتيجة قصف على مدينة الرقة الرقة منذ ايار الماضي، منعه من مزاولة مهامه لمدة 5 اشهر، ما اضطره للتنازل عن مهامه على رأس التنظيم طوال تلك الفترة.

كما سبق ان اعلنت روسيا أنها قتلت البغدادي في غارة شنتها في 28 أيار الماضي بضواحي الرقة, في حين أعربت واشنطن عن شكوكها من صحة هذه الانباء.

ويعتبر مصير زعيم التنظيم المتشدد مجهولاً، بعد أن مني التنظيم بخسائر متلاحقة في العراق وسوريا، وانحسر وجوده في مناطق صغيرة، حيث لم يظهر البغدادي منذ أيلول الماضي، حين نشر تسجيل صوتي منسوب له.