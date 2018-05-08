أعلن مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" سترسل نتائج العينات التي جمعتها من بعض المواقع في مدينة دوما بريف دمشق في غضون أسبوعين.

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ونقلت وكالات أنباء عن رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة البولندية جوانا ورونيكا، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس لشهر أيار الجاري، في تصريحات للصحفيين، إن "بعثة المنظمة أكملت العمل على ارض الواقع، و سوف ترسل نتائج فحص العينات في غضون أسبوعين".

وجاءت تصريحات السفيرة البولندية عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة، لمناقشة التقرير الشهري لمنظمة "الأسلحة الكيمائية" حول برنامج سوريا الكيميائي.

وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أعلنت سابقاً أن تحليل العينات التي جمعتها بعثتها من مدينة دوما، سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع.

ودخل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" مدينة دوما في 21 نيسان الماضي ، وزار احد المواقع، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في 7 من الشهر ذاته لتحليلها .

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الأمر الذي تنفيه السلطات السورية.