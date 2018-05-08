يسعى الكونغرس الأمريكي إلى توسيع برنامج "تدريب وتجهيز" قوات المعارضة المسلحة في سوريا، حتى نهاية عام 2019 ، وفقا لمشروع ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2019.

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وذكرت وسائل اعلام ان هذا المشروع يطالب " الرئيس الأمريكي بتقديم تصور مفصل للجنة الدفاع في الكونغرس، حول الجهود التي ستبذلها الإدارة الأمريكية لتدريب وإنشاء قوات سورية والتحقق منها على النحو اللازم".

كما تتضمن الخطة "معلومات مفصلة عن التدابير لضمان المساءلة عن المعدات المقدمة للفصائل السورية المسلحة"،. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخطة على "تعليمات حول كيفية تقييم فعالية هذه الفصائل".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرر في عام 2017، إغلاق برنامج دعم وتسليح المعارضة السورية بشكل نهائي، مرجعاً قراره الى "انعدام جدوى هذا البرنامج وضخامته وخطورته".

وأطلق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سنة ،2013 برنامجا لدعم المعارضة السورية المعتدلة.

وسبق لوزارة الدفاع الأميركية ان اعلنت منذ عامين أنها سوف تتوقف لفترة عن تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية، وذلك حتى مراجعة هذا البرنامج مع النتائج التي حققها.

وتستخدم القوات الأمريكية قاعدة التنف في الجنوب السوري لتدريب فصائل معارضة مسلحة وتجهيزها، كما تقدم الولايات المتحدة، التي تقود تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم "داعش"، الدعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.