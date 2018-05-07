أفادت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لوقف الاقتتال بين حلفائها من "قوات سوريا الديمقراطية" و "قوات النخبة العربية" في سوريا.

وقالت مصادر لـ(الشرق الأوسط) يوم الأحد، أن المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي لقتال "داعش" بريت ماكغورك، توسط لوقف اقتتال بين "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية - العربية وبين "قوات النخبة العربية" في مناطق سيطرة حلفاء واشنطن شرق سوريا.

وكانت وحدة مسلحة من 50 عنصراً من "سوريا الديمقراطية" تقدمت قبل يومين إلى بلدة أبو حمام، شرق دير الزور، وطلبت من أبو عماد القيادي في "قوات النخبة" تسليم السلاح، علماً بأن الأخير ساهم في المعارك ضد "داعش" وفي تحرير الرقة.

وأوضحت المصادر أن قوة أخرى من "سوريا الديمقراطية" من 400 عنصر تقدمت ليل أمس إلى بلدة أبو حمام لتجريد أبو عماد من سلاحه، ما استدعى تدخل ماكغورك بين الطرفين لإخماد نار المواجهة.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المؤلفة من عدة أديان وأعراق منها العربية والكردية والتركمانية والشركسية و الأرمنية والشيشانية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

كما أن "قوات النخبة العربية" هي تشكيل عسكري مقاتل أسسه أحمد الجربا رئيس تيار "الغد السوري" ورئيس "الائتلاف" المعارض السابق, وتتكون قوات النخبة السورية من ثلاثة آلاف مقاتل وتتألف من أبناء القبائل العربية في الشمال الشرقي وشرق سوريا ، وتقاتل إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" وتتلقى تدريبها من "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن وترفع علم قوات الثورة السورية .

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