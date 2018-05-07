أتاحت "إنستغرام" خاصية الدفع عبر التطبيق، لشراء المنتجات أو الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب لمكان آخر لإتمام العملية.

وتمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من ضبط طريقة الدفع الخاصة بهم عبر التطبيق، ومن ثم الدفع مقابل شراء سلعة أو خدمة من أحد شركاء "إنستغرام" المُعتمدين لذلك.

وليس خدمة الدفع عبر تطبيق "انستغرام" مُتاحة لجميع الشركات أو البائعين، ولكن ستكون لفئة محددة موثقة من الشركة، وهو الأمر الذي يُمكن أن يصبح أوسع لاحقاً.

وكشفت "إنستغرام" العام الماضي عن نيتها في تطوير خاصية لحجز الخدمات أو المواعيد بشكل مباشر عبر التطبيق، إلا أنها لم تتحدث عن الدفع بشكل مباشر لذلك.

وكان "انستغرام" عنصراً أساسياً في عملية الإعلانات والترويج، ومع الخدمة الجديدة، سيصبح مكاناً شاملاً للقيام بالعمليات التجارية، بأن كان وسيلع للبيع.