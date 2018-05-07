طرحت شركة "غوغل" تحديثاً جديداً لتطبيق لوحة المفاتيح التابع لها Gboard على منصة أندرويد، والذى وفر للمستخدمين القدرة على إنشاء صور متحركة GIF خاصة بهم بكل سهولة باستخدام الكاميرا، كما وفر التحديث الجديد أيضا معرض ملصقات جديدة.

وقال موقع fonearena الهندي، أتاح التحديث للمستخدم إنشاء صورة متحركة خاصة به من خلال فتح واجهة GIF في لوحة المفاتيح، ثم الانتقال إلى خيار “My GIFs”، ثم يضغط لإنشاء واحدة جديدة، مع ملاحظة أن تطبيق Gboard سيسأل المستخدم للحصول على تصريح للوصول إلى الكاميرا عند أول مرة للقيام بذلك

وبحسب الموقع، ان المستخدم سيحصل على واجهة كاميرا كاملة الشاشة لإنشاء ملف Gifالخاص به والذى يمكن أن يصل طوله إلى ثلاث ثوانٍ,

وتتضمن Google فلاتر لجعل صور Gif أكثر تعبيرًا ، كما يمكن حفظ ملفات حفظ ملفاتGif التي أنشأتها في علامة التبويبMy GIFs وإعادة استخدامها لاحقًا أيضًا.

واضافت "غوغل" معرض ملصقات جديد إلى Gboard، والذى يبدو الآن يشبه إلى حد كبير تطبيق الدردشة في الشركة Allo.

ولا تزال الميزة الجديدة مقصورة على عدد من الأجهزة والمستخدمين المحدودين، لكن من المنتظر تعميم هذه المميزات قريبا لكافة المستخدمين.

سيريانيوز