|
|
|
بثلاث خطوات يمكنك الحصول على تحديث نظام ويندوز 10
|
علوم وتكنولوجيا
|
طرحت
شركة مايكروسوفت رسميا خامس تحديث رئيسي لنظام التشغيل ويندوز 10، باسمWindows
10 April 2018، الذي يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين.
وللحصول على التحديث الجديد، اتبع الخطوات التالية:
- من خلال Windows
Update
يمكن للمستخدمين الحصول على التحديث الجديد من خلال الذهاب إلى صفحة الإعداداتSettings،
ثم اختيار تبويب Update
& security، ومنها Windows
Update ثم يضغط المستخدم على زر Check
Update، ليبدأ نظام التشغيل فى البحث عن التحديث الجديد وتحميله على جهاز
المستخدم بكل سهولة ويسر، وبمجرد أن تنتهى عملية التحميل، يتم إعادة تشغيل
الكمبيوتر مع تشغيل النظام الجديد.
- من خلال أداة Update
Assistant
وتوفر شركة مايكروسوفت أيضا أداة أخرى تعرف بـ Update
Assistant، والتي يحتاج المستخدم لتحميلها في البداية من موقع مايكروسوفت
الرسمي، إذ أنها تعتبر أداة رسمية من الشركة لتحميل أحدث إصدار من نظام ويندوز 10
بطريقة سريعة وعملية، وبمجرد تثبيتها وتشغيلها سيتم التحقق من توفر تحديثات جديدة
أم لا، وبمجرد العثور على الإصدار الجديد، فإنها تقوم بتحميله بشكل مباشر.
سيريانيوز
|
|
2018-05-07 17:44:15
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: