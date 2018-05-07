طرحت شركة مايكروسوفت رسميا خامس تحديث رئيسي لنظام التشغيل ويندوز 10، باسمWindows 10 April 2018، الذي يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين.

وللحصول على التحديث الجديد، اتبع الخطوات التالية:

- من خلال Windows Update

يمكن للمستخدمين الحصول على التحديث الجديد من خلال الذهاب إلى صفحة الإعداداتSettings، ثم اختيار تبويب Update & security، ومنها Windows Update ثم يضغط المستخدم على زر Check Update، ليبدأ نظام التشغيل فى البحث عن التحديث الجديد وتحميله على جهاز المستخدم بكل سهولة ويسر، وبمجرد أن تنتهى عملية التحميل، يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر مع تشغيل النظام الجديد.

- من خلال أداة Update Assistant

وتوفر شركة مايكروسوفت أيضا أداة أخرى تعرف بـ Update Assistant، والتي يحتاج المستخدم لتحميلها في البداية من موقع مايكروسوفت الرسمي، إذ أنها تعتبر أداة رسمية من الشركة لتحميل أحدث إصدار من نظام ويندوز 10 بطريقة سريعة وعملية، وبمجرد تثبيتها وتشغيلها سيتم التحقق من توفر تحديثات جديدة أم لا، وبمجرد العثور على الإصدار الجديد، فإنها تقوم بتحميله بشكل مباشر.

سيريانيوز