أقرت شركة "آبل" بوجود خلل في بعض هواتف آيفون 7 و 7 بلس، التي تعمل بنظام التشغيلiOS 11.3 وأدى إلى تعطيل وتوقف الميكروفون أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

وقال موقع Macrumors ان الاعتراف جاء ضمن مستند أرسلته "آبل" لوكلاء الصيانة المعتمدين، تخبرهم فيه أن هناك عدد محدود من مستخدمي آيفون 7 و 7 بلس يعانون من تعطل الميكروفون أثناء المكالمات الهاتفية أو مكالمات فيس تايم أو حتى تسجيل الملاحظات الصوتية.

ولمعالجة الخلل، اقترحت الشركة حلول مبدئية على المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة، حيث طلبت منهم ان يقوموا بإلغاء اقتران الهاتف مع أي جهاز آخر متصل به عبر البلوتوث والإكسسوارات المختلفة.

وفي حال فشلت هذه الطريقة بحل المشكلة، يمكن للمستخدم أن يلجأ إلى مركز الصيانة لإجراءات أخرى، بدون توضيح سبب الخلل إن كان برمجي أم عتادي.

كما طلبت "آبل" من متاجرها، إصلاح المشكلة المذكورة بدون طرح جدال حتى لو كان الهاتف خارج فترة الضمان، لكنها لم توضح إن كان الإصلاح مجاني أم مأجور.

سيريانيوز