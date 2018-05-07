قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران ظهر الثلاثاء، وذلك بعد تهديدات متكررة بالانسحاب من الاتفاق الموقع في 2015.

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وغرد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلا، "سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدا من داخل البيت الأبيض الساعة 2:00 مساء".

​وكان من المقرر أن يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 12 الجاري، موقفه من الاتفاق النووي، الذي وقعته أمريكا والدول الكبرى مع إيران، لوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز 2015.

ويحاول الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، لوضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيد من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.

وأعلن الرئيس الأمريكي في 12 كانون الثاني تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 4 أشهر تنتهى في 12 الجاري، مؤكدا أنها المرة الأخيرة التى يقوم بذلك، ما لم يتم تعديل الاتفاق النووي.

ووقع الاتفاق النووي مع إيران في 2015، للعمل على إنهاء ملفها النووي.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالصفقة التى يريد ترامب تغييرها الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الخميس، إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى.