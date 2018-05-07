واصل الجيش النظامي، يوم الاثنين، عملياته في مناطق بجنوب دمشق، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وسط تحقيق تقدم في الحجر الاسود.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان رمايات مدفعية استهدفت مواقع ونقاط تنظيم "داعش" في مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب العاصمة

واشارت المصادر الى ان الجيش النظامي سيطر على عدد من كتل الابنية من ضمنها المسجد الشافعي و ثانوية تقنية الحاسوب شمال غرب الحجر الاسود بعد مواجهات مع تنظيم "داعش".

وكان الجيش النظامي سيطر، يوم السبت، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود .

وكان الجيش النظامي تمكن، الخميس الماضي، من فصل الحجر الاسود عن مخيم اليرموك، وذلك في إطار عملياته العسكرية التي يشنها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاء تقدم الجيش النظامي بعد أيام على التوصل لاتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، حيث بدأ تنفيذه صباح الاثنين.

وكان مصدر عسكري اعلن، منذ نحو اسبوع، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.