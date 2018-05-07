هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي، متهما اياه بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين.

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ونقلت وسائل اعلام عن أردوغان قوله في خطاب ألقاه بمدينة إسطنبول ان "تركيا، بغض النظر عن أنها تشغل المرتبة الـ17 في قائمة الاقتصادات العالمية، تتصدر قائمة الدول التي تمنح المساعدة الإنسانية.. لماذا لا تساعدنا (الدول الغربية)؟ لأن تلك الدول في الأماكن التي يوجد فيها الذهب والذهب الأسود والألماس".

واضاف اردوغان ان "تركيا انفقت 31 مليار دولارعلى احتياجات اللاجئين، في حين أرسل الغرب 1 مليار يورو إلينا بدلا من 6 مليارات يورو موعودة"، قائلا "ها هو الغرب. لقد تعرفت عليه جيدا خلال 16 عاما من فترة حكمي كرئيس وكرئيس وزراء ".

واوضح أردوغان أن "زهاء 4.5 مليون لاجئ من سوريا والعراق متواجدون الآن على الأراضي التركية".

وكانت تركيا وقعت مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 اتفاقا تتعهد بموجبه بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا بطرق غير نظامية مقابل الحصول على حوافز مادية بقيمة 3 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين السوريين الذين يعيشون الآن في تركيا، وتسهيلات للمواطنين الأتراك بوعد دخولهم إلى أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرات دخول.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا مليونين و957 ألفًا، و454، بحسب أرقام المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية.