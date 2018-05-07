سقط جرحى، يوم الاثنين، جراء تعرضهم لاطلاق نار، في قرى بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان مجموعات مسلحة استهدفت قرى الشنية وقرمص ومريمين بريف منطقة الحولة بالرمايات الرشاشة، مما اسفر عن سقوط مصابين.

ويأتي ذلك مع بدء التحضيرات لإخراج المسلحين مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي باتجاه الشمال السوري.

وشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، إلا انه تم التوصل مؤخراً لهدنة مدنها 4 أيام في المنطقة، برعاية روسية، قبل معاودة العمليات العسكرية.

يشار إلى أنه تسيطر على البلدات الواقعة في ريف حمص عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".