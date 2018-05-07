أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني أبو الفضل حسن بيغي، يوم الاثنين، أن "إسرائيل عاجزة ولا تستطيع اغتيال الرئيس بشار الأسد".

وقال بيغي، في حديث لوكالة (سبوتنيك) تعليقاً على كلام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بأن "إسرائيل لا تقدر أن تفعل شيئا، ولا تسطيع القيام بهذا الأمر لأن وجودنا الاستشاري في سوريا شرعي وبطلب من الحكومة السورية".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق من يوم الاثنين، عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز تهديده بقتل الرئيس بشار الأسد، إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني.

وأضاف شتاينتر أن إسرائيل يمكن أن تطيح بحكومة دمشق وتقتل الأسد، إذا سمح باستخدام الأراضي السورية لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية، محذرا من أنه إذا أصبحت سوريا قاعدة عسكرية إيرانية لمهاجمة إسرائيل، فإن ذلك يعني نهاية الأسد.

وكما وهدد مسؤولون عسكريون إسرائيليون في وقت سابق، بأن الأسد نفسه سيختفي عن خريطة العالم إذا حاول الإيرانيون المساس بإسرائيل أو بمصالحها انطلاقا من الأراضي السورية، ومحذرين إيران من عدم الإقدام على مهاجمة إسرائيل.

وسبق أن رفعت إسرائيل، منذ أيام درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

تلا ذلك إعلان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في 26 نيسان الماضي، أن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق، مضيفاً أن العناصر يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، هدد بأن ما وصفه بـ"جريمة اسرائيل" باستهداف مطار التيفور العسكري" في سوريا، الذي قتل فيه إيرانيون، لن تبقى من دون رد.

وتعرضت قاعدة "T4" العسكرية الجوية الواقعة بمحافظة حمص وسط سوريا لضربات جوية، في 9 نيسان الجاري، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم، حسب ما قالته طهران، 7 عسكريين إيرانيين.

سيريانيوز