أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسافر إلى إسرائيل لحضور افتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية في القدس.

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ومن المقرر أن يرسل ترامب وفدا يحضر الافتتاح المقرر له 14 أيار، برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وسيضم الوفد كلا من جاريد كوشنر صهر ترامب وايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، واللذين يعملان مستشارين للرئيس في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتباره القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وسط انتقادات دولية واحتجاجات فلسطينية عديدة، كما أعلن أيضا أنه قد يزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية فيها.