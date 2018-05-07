أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز "كا-52" تابعة لقوات روسيا شرق الأراضي السورية ومقتل طياريها.

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وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها ان "مروحية روسية من طراز كا-52 تحطمت خلال تنفيذها تحليقا مخططا له فوق المناطق الشرقية للجمهورية العربية السورية، ما أسفر عن مقتل كلا الطيارين".

وأضافت الوزارة أن فريق إنفاذ تمكن من العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.

وشددت الدفاع الروسية في البيان على أن "معلومات أولية تشير إلى أن سبب الحادث قد يعود إلى خلل فني".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، عن تحطم مقاتلة "سو-30إس إم" بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا ومقتل الطيارين.

وكان 32 شخصا لقوا مصرعهم في اذار الماضي، جراء تحطم طائرة نقل روسية خلال هبوطها في مطار حميميم بسوريا.

وتكررت حوادث سقوط عدة طائرات حربية ومروحية روسية في مناطق سورية، في حين أرجعت مصادر رسمية روسية سقوط عدة طائراتها لأعطال فنية.

وتواصل روسيا دعم النظام السوري, من خلال توريد الأسلحة والعتاد وتدريب خبراء عسكريين, كما لا تزال تعمل القاعدة الجوية الروسية في حميميم بريف اللاذقية ومركز الإمداد المادي والتقني في ميناء طرطوس، إضافة إلى مركز التنسيق الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا.

وبدأت روسيا, عمليات عسكرية في سوريا, منذ 30 أيلول 2015, حيث ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على عدة مناطق , انتهت بسيطرة الاخير عليها, وذلك قبل الاعلان عن البدء بسحب الجزء الرئيسي من قواتها على الأرض بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما "أنجزت مهمتها في سوريا".