سقط ضحايا، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي.

وأفادت مصادر معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عبوة ناسفة سقطت بالقرب من مستشفى جواد في مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن وقوع التفجير .

وتأتي الحادثة بعد سقوط قتلى وجرحى في 3 أيار الجاري ، نتيجة وقوع انفجارين بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة في ريف ادلب الشمالي.

وتشهد محافظة ادلب من فترة لأخرى عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.

كما تشهد المحافظة سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.