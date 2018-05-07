أصيب شخص بجروح، يوم الاثنين، جراء انفجار عبوتين ناسفتين، في ريف السويداء الغربي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أن الانفجار وقع على طريق الواصل بين نجران وحران في ريف السويداء الغربي، ما أسفر عن اصابة مواطن.

وجاء التفجير عقب يوم على استهدف بعبوة ناسفة، حافلة على اوتستراد دمشق – السويداء، مما أسفر عن سقوط قتلى من بينهم جنود.

وسبق أن تعرضت قرى ريف السويداء الغربي والشمالي للاستهداف بالقذائف والرصاص، فضلا عن تكرر حوادث قطع الطرق من قبل مجموعات مسلحة تستهدف السيارات، الأمر الذي يؤدي لسقوط ضحايا.