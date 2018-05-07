بدأت، يوم الاثنين، امتحانات الصفوف الانتقالية للفصل الدراسي الثاني لعام 2017-2018، حيث توجه أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون تلميذ وطالب الى تلك الامتحانات.

وأعلنت مديرية تربية ريف دمشق أن طلاب مناطق الغوطة الشرقية، من الصفوف الانتقالية، مستمرون بالدوام لأخذ الحصص الدراسية اللازمة حتى نهاية العطلة الصيفية للعام الدراسي الجاري، وسيتقدمون بعدها إلى الامتحان النهائي في ختام المدة المحددة.

وكانت وزارة التربية حددت السابع من أيار موعدا لبدء الامتحانات للصفوف الانتقالية في جميع المحافظات، بينما سمحت لبعض المدارس بإجراء الامتحانات منذ الأربعاء الماضي في عدة محافظات، وذلك مراعاة لظروف الطلاب وأعدادهم في بعض المناطق.

وكانت وزارة التربية اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب.

سيريانيوز