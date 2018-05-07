أعلن مركز المصالحة الروسي، يوم الاثنين، ان 2556 من المسلحين وأقاربهم غادروا مخيم اليرموك جنوب دمشق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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واشار المركز، في بيان له، نشرته وكالة (سبونتيك)، الى ان " 2556 من المسلحين وأقاربهم غادروا المنطقة عبر الممر الإنساني".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أعلن في وقت سابق، أن قوات الجيش السوري، شارفت على الانتهاء من عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من المسلحين.

وسبق ان اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش النظامي سبطر على 65% من مخيم اليرموك.

وتم يوم الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، وإجلاء المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعا، حيث بدأ تنفيذه منذ اسبوع..

ويخوض الجيش النظامي معارك مع مقاتلي "داعش" في مناطق بجنوب دمشق كالحجر الاسود واطراف التضامن، في اطار عملية عسكرية ضد التنظيم.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.