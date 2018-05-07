بدأت، صباح الاثنين، التحضيرات لإخراج المسلحين مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي باتجاه الشمال السوري.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "ددا من الحافلات القادمة من حماة دخلت الطريق الدولي حماة – حمص باتجاه نقطة تجمعها في مدينة الرستن شمال مدينة حمص ، لنقل المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى جرابلس وإدلب".

وبدأ تنفيذ الاتفاق الخاص بريفي حمص وحماه، الخميس الماضي، حيث دخلت الشرطة العسكرية الروسية المنطقة، كما سلمت بعض الفصائل المسلحة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، في إطار الاتفاق الذي أبرم بين الجيش والمسلحين برعاية روسية.

وكان فصيلا "جيش العزة" و"جبهة تحرير سوريا" اكدا تمسكهما بـ "القتال" ورفضهما العرض الروسي، كما رفضت "هيئة تحرير الشام" العرض الروسي في وقت سابق ، وأعلنت رفع الجاهزية لـ "القتال".

وشهد جيب يمتد ما بين ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش النظامي والقوى الرديفة من جهة وفصائل مسلحة بينها "جبهة النصرة" ، إلا انه تم التوصل مؤخراً لهدنة مدنها 4 أيام في المنطقة، برعاية روسية، قبل معاودة العمليات العسكرية.

يشار إلى أنه تسيطر على البلدات الواقعة في ريف حمص عدة تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "جبهة النصرة".