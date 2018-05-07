تشهد مناطق متفرقة من البلاد، يوم الاثنين، هطول أمطار رعدية، وسط تحذيرات من تشكل السيول، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية.

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وتوقعت مديرية الارصاد الجوية أن يكون الجو "متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام، مع هطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد أحيانا .

وحذرت الارصاد من "تشكل السيول في الوديان والمنحدرات، فيما تكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج".

وتكون درجات الحرارة غداً منخفضة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 7 درجات مئوية ، ويستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة، تكون غزيرة وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة.

ولا تزال البلاد تتأثر بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة، وسط توقعات باستمرار حالة عدم استقرار الجو لايام .

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الاثنين الثلاثاء الاربعاء

دمشق 24/10 22/10 24/12

القنيطرة 21/7 19/7 20/9

درعا 24/9 22/9 23/11

السويداء 22/10 20/10 21/12

حمص 26/10 23/10 25/12

حماة 29/11 26/11 28/13

الحسكة 29/15 29/14 28/16

اللاذقية 25/14 22/14 24/16

طرطوس 23/13 20/13 22/15

حلب 25/10 24/10 25/12

ادلب 24/10 23/10 24/12

دير الزور 32/12 30/12 31/14

الرقة 31/11 29/11 30/13