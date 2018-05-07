بدأت، يوم الاثنين، عمليات تجهيز الحافلات لإخراج دفعة خامسة من مسلحي بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق، إلى جرابلس شمالاً.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان 40 حافلة دخلت الى بيت سحم لنقل المسلحين وعائلاتهم الى جرابلس.

ولفتت الوكالة إلى أنه "يتم تجميع الحافلات عند مفرق بلدة بيت سحم، ليصار إلى تسييرها في قافلة واحدة إلى شمال سوريا بعد تفتيشها".

ونوهت (سانا) الى انه "يجري التدقيق في قوائم الموجودين في الحافلات للتأكد من أن أحدا من الخارجين لم يكره على الخروج تحت ضغط التهديد ".

وكانت دفعة رابعة من مسلحي البلدات الثلاث وعائلاتهم خرجت عبر 62 حافلة يوم الأحد.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود واطراف التضامن، حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم يوم الأحد الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.