تابع ليون عروضه القوية في الاونة الاخيرة، معززا حظوظه بالمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على تروا بثلاثية نظيفة في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة فرنسا الاحد.

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ورفع ليون رصيده في المركز الثاني الى 75 نقطة متقدما على موناكو بفارق 4 نقاط قبل مباراة الأخير ضد كاين اليوم ايضا، و5 نقاط عن مرسيليا الذي يلتقي نيس الأحد ايضا.



ومنذ خروجه من الدوري الاوروبي في 15 اذار الماضي على يد سسكا موسكو، حقق ليون فوزه السابع تواليا ليزيد من الضغوطات على موناكو ومرسيليا.



وضمن باريس سان جرمان البطل، المشاركة في المسابقة القارية الام، في حين تتنافس الفرق الثلاثة على البطاقتين الاخريين، علما بان صاحب المركز الثاني يشارك مباشرة في حين يخوض الثاني دورا تمهيديا.



وفي مباراة ثانية، سقط سانت اتيان على ارضه امام بوردو 1-3. سجل للفائز السنغالي يونس سنخاري (30) وجول كوندي (36) والبرازيلي مالكولم، وللخاسر ريمي كابيلا (28) الذي اضاع ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 89.