تشلسي يسقط ليفربول بهدف ويشعل صراع التأهل لدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

قاد الفرنسي اوليفيه جيرو فريقه تشيلسي للفوز بهدف دون رد على ضيفه ليفربول الاحد ضمن المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاء هدف جيرو عبر راسية في الدقيقة 32.



وبهذا الفوز أشعل تشيلسي الصراع على المركزين الاخيرين المؤهلين لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، حيث رفع رصيده الى 69 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين عن توتنهام الرابع و3 نقاط عن ليفربول الذي لعب مباراة اكثر منه.



ويستضيف تشيلسي هادرسفيلد الاربعاء قبل ان يختتم مبارياته الاحد المقبل ضد مضيفه نيوكاسل. اما توتنهام فيلتقي نيوكاسل الاربعاء خارج ملعبه قبل ان يستضيف ليستر سيتي في المرحلة الاخيرة الاحد.



ولم يقدم المهاجم المصري محمد صلاح عرضا جيدا ونال بطاقة صفراء لتحايله على الحكم من خلال السقوط على مشارف المنطقة للحصول على ركلة حرة لفريقه.



وأكرم آرسنال ضيافة بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة، وبهذا الانتصار الكبير يرتفع رصيد آرسنال لـ60 نقطة يستقر بها في المركز السادس الذي ضمن أن ينهي به الموسم مع تبقي مباراتين له، ويبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن بيرنلي الذي يليه مباشرة في الترتيب، وله مباراة واحدة فقط.



وضمن الفريق اللندني بهذا المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وتبخرت جميع آماله في الفوز بأي بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال. سيريانيوز 2018-05-06 19:14:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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