حسم التعادل 2-2 موقعة "كلاسيكو" إسبانيا الذي جمع برشلونة بضيفه ريال مدريد، الأحد على ملعب"كامب نو" في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وتميزت المباراة بالندية والتشويق. خاصة أن الفريق الملكي دخل المباراة وهو يحضر لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بينما ضمن برشلونة فوزه ببطولة الدوري المحلي.



ورغم أن اللقاء ليس مصيريا على مستوى الترتيب بما أن برشلونة ضمن اللقب، وريال مدريد مشاركته في دوري الأبطال، إلا أنها كانت مهمة على الصعيد المعنوي لأن النادي الملكي أراد الثأر لخسارته ذهابا على أرضه بثلاثة مقابل صفر أما غريمه الكاتالوني فقد أراد مواصلة سعيه ليكون أول فريق ينهي موسما من 38 مرحلة دون هزيمة.



وحصل برشلونة على مبتغاه بتجنب الهزيمة، لاسيما أنه خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بل حتى أنه كان قريبا من الفوز رغم النقص العددي بعد تقدمه مرة ثانية في اللقاء عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الويلزي غاريث بايل حقق التعادل لصالح النادي الملكي.



وكان الأوروغوياني لويس سواريز أول من أحرز هدفا في الدقيقة 10 لصالح برشلونة، لكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سرعان ما أدرك التعادل في الدقيقة 15 ثم ترك أرضية الملعب خلال استراحة الشوطين بسبب إصابة طفيفة تعرض لها لحظة تسجيله هدفه الـ18 في الـ"كلاسيكو".