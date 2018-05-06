تمكن هيديرسفيلد تاون من خطف نقطة التعادل من أرض بطل الـ"بريميرليغ"، مانشستر سيتي، 1-1 الأحد ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

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ونجح المدرب ديفيد فاغنر المدير الفني لفريق هيديرسفيلد في فرض التعادل على كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وإيقاف طوفان هجوم السيتي بواسطة الحصون الدفاعية التي تعامل معها الضيوف بامتياز، ليخرجوا بنقطة من أنياب بطل البريمير ليغ.



وعزز هيديرسفيلد بهذا التعادل آماله في البقاء مع الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ)، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ16، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن سوانزي السيتي، صاحب المركز الـ17 آخر المراكز التي تهبط بصاحبها إلى دوري الدرجة الأولى.



بالمقابل السيتي، الذي ضمن منذ أسابيع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، فقد رفع رصيده إلى 94 نقطة في صدارة الترتيب.



وعلى الرغم من استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 79 في المئة خلال الدقائق التسعين، فإنهم لم يجدوا طريقهم نحو مرمى الفريق المنافس الذي يصارع من أجل البقاء وحصد نقطة ثمينة جداً.



وكان مانشستر سيتي عادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز (30 فوزاً بالتساوي مع تشيلسي) ويستطيع تحطيم رقمين اضافيين في عدد النقاط (95 لتشيلسي موسم 2004-2005) حيث يملك 94 نقطة مع مباراتين متبقيتين له، بالاضافة إلى أكبر عدد من الأهداف الذي يملكه تشيلسي أيضاً برصيد 103 أهداف موسم 2009-2010 (سجل حتى الآن 102).