أصبح يوفنتوس على بعد نقطة من احراز اللقب للموسم السابع على التوالي، وذلك بفضل جاره اللدود تورينو الذي أجبر نابولي على الاكتفاء بالتعادل معه 2-2 على ملعب الأخير "سان باولو" الأحد في المرحلة 36 من الدوري الإيطالي.

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وضمن يوفنتوس منطقيا اللقب بسبب فارق النقاط الست الذي يفصله عن نابولي قبل مرحلتين على ختام الموسم والفارق الكبير في الأهداف (+61 للأول مقابل +45 للثاني)، علما أنه يحتكم عادة الى نتيجة المواجهتين المباشرتين بين الفريقين، لكن كل منهما فاز بنتيجة واحدة 1-صفر خارج ملعبه، وبالتالي سيكون فارق الأهداف بالمجمل الفاصل بينهما في حال التعادل بالنقاط.



وكان الفريق الجنوبي بحاجة الى الفوز بمباراة الأحد من أجل الابقاء على آماله بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بعد خسارته في المرحلة السابقة أمام فيورنتينا صفر-3 ما سمح ليوفنتوس بالابتعاد عنه بفارق 4 نقاط.



وبعد فوز يوفنتوس على ضيفه بولونيا 3-1 السبت، وسع فريق "السيدة العجوز" الفارق الذي يفصله عن رجال المدرب ماوريتسيو ساري الى 7 نقاط قبل مرحلتين على ختام الموسم، وبالتالي كان نابولي بحاجة الى تقليصه مجددا لاربع من أجل الابقاء على آماله باللقب، لاسيما أن عملاق تورينو يحل الأحد المقبل ضيفا على روما.



وعلى "ستاديو فريولي"، ضمن انتر ميلان على أقل تقدير المشاركة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل، بفوزه الكبير على مضيفه أودينيزي 4-صفر.



وابتعد انتر بفارق تسع نقاط عن غريمه اللومباردي ميلان (69 مقابل 60 نقطة)، وذلك قبل مباراتين من نهاية الموسم. وفي حين ضمن انتر خوض غمار الدوري الأوروبي على الأقل الموسم المقبل، لا يزال ايضا في موقع يتيح له ان ينافس على مركز للمشاركة في دوري الأبطال.



وتعززت حظوظه الأحد بعدما تعثر لاتسيو في معقله الملعب الأولمبي أمام اتالانتا بالتعادل 1-1.