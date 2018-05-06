انتهت مساء الأحد، عملية تجهيز دفعة رابعة من الحافلات تقل مئات المسلحين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سوريا.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إنه تم تجهيز 62 حافلة وإخراجها من البلدات الثلاث عبر ممر بلدة بيت سحم بعد تفتيشها بشكل دقيق وتجميعها عند محور انطلاقها لتتحرك في قافلة واحدة باتجاه إدلب وجرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وتم خلال الأيام الثلاثة الماضية اخراج مئات المسلحين وعائلاتهم بواسطة 109 حافلات من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم ونقلهم إلى شمال سوريا.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود واطراف التضامن، حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم يوم الأحد الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.

سيريانيوز