قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الأحد، إن بلاده ستقوم بعمل عسكري جديد في سوريا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن أردوغان قوله خلال حديثه عن برنامجه الانتخابي، "لن نتوقف عن تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية. سنقوم بعمليات جديدة بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون. جنودنا مستعدون لمهام جديدة".

ونفذت القوات التركية مع فصائل معارضة مسلحة عمليتين عسكريتين في الشمال السوري، الأولى انتهت في 2017 وكانت تحت مسمى "درع الفرات" واستهدفت طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الشريط الحدودي لتركيا، والثانية بدأت في 20 كانون الثاني 2018 في عفرين ضد مقاتلين أكراد.

وكان اردوغان، قال يوم الجمعة، أن قوات بلاده ستبقى في منطقة عفرين، والتي سيطرت عليها مؤخرا، حتى تحقيق الأمن فيها كاملاً.

واعلن الرئيس التركي مؤخراً أن العملية التركية التي تنفذها بلاده ضد الفصائل الكردية في سوريا ستستمر، مشيرا إلى أن الأولوية في منبج وتل رفعت ستكون للوسائل الديبلوماسية.

سيريانيوز