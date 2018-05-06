حذّر فصيل معارض يطلق على نفسه "سباع الحجي" بتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادات من "درع الفرات"، وذلك نتيجة ماوصفه بـ "انتهاكات" ارتكبت من قبل قادات تلك الفصائل بحق الأهالي.

وأضاف الفصيل في بيان مصور نشره على موقعي "تيلغرام" و "يوتيوب" السبت، أنه "سينفّذ عمليات اغتيال بحق قادات فصائل تابعة لـ"درع الفرات" المدعوم من تركيا، في حال عدم تراجعهم عن الممارسات التي يرتكبونها بحق الأهالي، خلال مدة أقصاها 48 ساعة".

ويشهد ريف حلب الشمالي والشمال الشرقي لاسيما مدينة الباب موجة غضب من قبل أهالي تلك المناطق، إزاء ممارسات عناصر يتبعون لـ "فرقة الحمزة" الاعتداء على مشافي وكوادر طبية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد محافظة ادلب وريفها سلسلة محاولات وعمليات اغتيال على نطاق واسع ، طالت مدنيين ومقاتلين من فصائل إسلامية و معارضة وانتشار ظاهرة الملثمين المجهولين الذين يقومون بعمليات اقتحام و تخريب لعدة مراكز صحية وأمنية في المحافظة وسط مطالبات من الأهالي بضبط حالة الفوضى و الفلتان الأمني.

سيريانيوز