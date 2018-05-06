قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية "ستندم ندما تاريخيا إذا ما خرجت من الاتفاق النووي"، مشددا على أن بلاده لن تتفاوض مطلقا حول قدراتها الصاروخية.

وأضاف روحاني خلال كلمة له في مدينة سيزوار نقلتها وكالة (تسنيم) الإيرانية أن "الأمم المتحدة صادقت على هذا الاتفاق، كلنا متحدون ومتفقون على أن الخطوة التي قُمنا بها كانت خطوة صحيحة".

وكانت إيران أبرمت مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز2015 و تم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي في حال الالتزام بها، ترفع العقوبات المالية الاقتصادية المفروضة سابقا على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل يوم 12 أيار الجاري، موقفه من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى، وبينها الولايات المتحدة الأمريكية، مع إيران، الذي أوقف أنشطة إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية عنها، وتم توقيعه في تموز 2015.

ويحاول الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، لوضع شروط جديدة، أو التوصل إلى اتفاق نووي جديد، يفرض بمقتضاه مزيد من الأعباء على إيران، وهو الأمر الذي رفضته طهران، وأعلنت أنه حال انسحاب أمريكا سوف تجدد برنامجها النووي، وتجاربها للصواريخ البالستية.