واصل الجيش النظامي، يوم الاحد، عملياته في مناطق بجنوب دمشق، وذلك في إطار عملياته العسكرية التي يشنها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان الطيران الحربي استهدف مواقع "داعش" في الجزء الشمالي من الحجر الاسود واطراف مخيم اليرموك والتضامن وشارع فلسطين

وتحدثت المصادر عن تقدم حققه الجيش النظامي في المنطقة، حيث سيطر على عدد من كتل الابنية شمال غرب مخيم اليرموك، بعد معارك مع "داعش".

واشارت المصادر الى اشتباكات عنيفة جرت بين النظامي ومقاتلي "داعش" في محور شارع فلسطين .

وكان الجيش النظامي سيطر، أمس السبت، بشكل كامل على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود .

وكان الجيش النظامي تمكن، الخميس الماضي، من فصل الحجر الاسود عن مخيم اليرموك، وذلك في إطار عملياته العسكرية التي يشنها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاء تقدم الجيش النظامي بعد أيام على التوصل لاتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والسلطات السورية، يقضي بخروج مسلحي المخيم إلى إدلب ، حيث بدأ تنفيذه صباح الاثنين.

وكان مصدر عسكري اعلن، منذ نحو اسبوع، أن وحدات من الجيش استعادت السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة بريف دمشق الجنوبي.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى.