أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، عن تعاون بين سوريا و إيران لتصدير الفائض الزراعي و إنشاء شركة تجارية مشتركة بين البلدين.

وأضافت رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن" اتصالات مباشرة يجريها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي مع عدد من الفعاليات الاقتصادية الإيرانية لتسويق المنتجات الزراعية السورية وتصديرها إلى الأسواق الخارجية".

وذكرت أنه "تمّ تشكيل شركة مشتركة بين المؤسسة السورية للتجارة ومجموعة العمل الإيرانية لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية السورية إلى دول مختلفة".

وأشارت إلى أنه "تمّ تأمين عبارة بحرية (شحن البرادات ) واستئجار طائرة شحن بحمولة 40 طن لنقل المنتجات الزراعية إلى خارج سوريا بشكل مستمر".

ومن المقرر، البدء بتصدير مادة البطاطا إلى إيران مباشرة، خلال الأيام العشرة المقبلة، كمرحلة أولى قبيل تشكيل الشركة، فيما ستعمل إيران على نقل البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية إلى الوجهة التصديرية المحددة.

وكان الوزير الغربي بحث في نيسان الماضي، مع لجنة تسيير أعمال سوق الهال بدمشق وعدد من تجار سوق الهال سبل قيام الفعاليات الاقتصادية بتصدير الفائض من المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية لاسيما روسيا و الخليج، مؤكداً أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لهم من خطوط فرز وتوضيب وبرادات و وسائل للنقل ، بما يسهل عمل المصدرين في السوق.

وكانت الحكومة وقعت مع إيران خمس اتفاقيات اقتصادية، منتصف العام الماضي، في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية.

وسعت إيران إلى تقديم الدعم الاقتصادي للحكومة السورية إلى جانب الدعم العسكري، وخاصة بعد الانهيار الحاد الذي عاناه الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب .

سيريانيوز