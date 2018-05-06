اعلنت مديرية تربية ريف دمشق، يوم السبت، أن طلاب منطقة الغوطة الشرقية، والتي استعادها الجيش النظامي،مستمرون في دوامهم الدراسي .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج قوله، ان الدراسة بالنسبة لطلاب الغوطة مستمرة حتى نهاية عطلة نهاية العام الدراسي.

وكانت وزارة التربية اتخذت قرارا بتمديد الدراسة لطلاب الغوطة خلال الإجازة الصيفية المقررة للطلاب في مدارس سوريا.

وأشار فرج إلى أن طلاب الشهادات "الأساسي والثانوي" تم تسجيلهم وتوزيعهم على المراكز الامتحانية في ضاحية الأسد والدوير والغزلانية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية من طلاب الغوطة الشرقية بريف دمشق 30 طالبا.

وخضع طلاب شهادتي "الأساسي والثانوي" من أبناء الغوطة لدورات تعليمية مكثفة بعد أن تم تحرير بلداتهم من التنظيمات المسلحة المعارضة.

وكان رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أعلن في 24 نيسان الماضي، أن أكثر من 62 ألف شخص عادوا إلى ديارهم في الغوطة الشرقية .

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في 14 نيسان الماضي، السيطرة على كامل بلدات وقرى الغوطة الشرقية وذلك بعد إخراج جميع " المسلحين من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة الشرقية.

سيريانيوز