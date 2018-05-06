أعلنت السلطات العراقية، يوم الأحد، أن القوات الجوية العراقية شنت غارات على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) داخل الأراضي السورية.

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وجاء في صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حيدر العبادي، عبر (فيسبوك)، ان "القوة الجوية العراقية وجهت ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية، بأمر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي".

وكان "الحشد الشعبي" أعلن، يوم السبت، عن إحباط تسلل لعناصر تنظيم "داعش" في معبر تل صفوك الحدودي بين العراق وسوريا.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي ، اواخر الشهر الماضي، أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ غارات جوية على مواقع "داعش" في الأراضي السورية.

ونفذ سلاح الجو العراقي عددا من الضربات الجوية ضد "داعش" في سوريا منذ العام الماضي، بموافقة النظام السوري.