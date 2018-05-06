تتواصل التحضيرات، يوم الأحد، لإخراج دفعة رابعة من المسلحين مع عائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم بجنوب دمشق، باتجاه الشمال السوري.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "عدد من الحافلات دخلت إلى بلدات ببيلا و يلدا و بيت سحم للبدء بإخراج دفعة جديدة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى شمال سوريا"

وخرجت، امس السبت، 57 حافلة تقل على متنها مئات المسلحين مع عائلاتهم ، كدفعة ثالثة، من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بجنوب دمشق باتجاه الشمال السوري.

وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش النظامي في حي الحجر الأسود واطراف التضامن، حيث واصل تقدمه وتمكن من فصل مخيم اليرموك عن الحجر الاسود.

وتم يوم الأحد الماضي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج من يرغب من المسلحين مع عائلاتهم فيما تتم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء بعد تسليم أسلحتهم ومن ثم عودة مؤسسات الدولة إلى البلدات وتقديم الخدمات للمواطنين بعد إخراج المسلحين منها.