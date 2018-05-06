استهدف بعبوة ناسفة، يوم الأحد، حافلة على اوتستراد دمشق – السويداء، مما أسفر عن مقتل من بداخلها.

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وذكرت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت بحافلة على اوتستراد دمشق - السويداء بين بلدتي الصورة وبراق ما أسفر عن مقتل من بداخلها.

من جهتها، أكدت قناة (الاخبارية) ان مسلحين استهدفوا حافلة بعبوة ناسفة على طريق الصورة براق ، ما ادى الى مقتل من بداخلها.

ووقعت حادثة مماثلة في ايار عام 2017، حيث انفجرت عبوات ناسفة مستهدفة حافلة على طريق دمشق- السويداء، ما أدى إلى وقوع إصابات.