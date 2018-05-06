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انفجار عبوة ناسفة بحافلة على اوتستراد دمشق – السويداء ومقتل ركابها
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الاخبار المحلية
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استهدف
بعبوة ناسفة، يوم الأحد، حافلة على اوتستراد دمشق – السويداء، مما أسفر عن مقتل من
بداخلها.
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اضـغـط هـنا
وذكرت مصادر
مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت بحافلة على اوتستراد
دمشق - السويداء بين بلدتي الصورة وبراق ما أسفر عن مقتل من بداخلها.
من جهتها، أكدت
قناة (الاخبارية) ان مسلحين استهدفوا حافلة بعبوة ناسفة على طريق الصورة براق ، ما
ادى الى مقتل من بداخلها.
ووقعت حادثة
مماثلة في ايار عام 2017، حيث انفجرت عبوات ناسفة مستهدفة حافلة على طريق دمشق-
السويداء، ما أدى إلى وقوع إصابات.
سيريانيوز
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2018-05-06 06:46:04
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