فتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين، يوم الأحد، للتصويت في أول انتخابات برلمانية منذ قرابة 9 أعوام.

وذكرت وسائل إعلامية، أن التصويت على مقاعد البرلمان، البالغ عددها 128 مقعدا، بدأ في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، على أن يستمر لـ12 ساعة.

ولا يتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل يوم الاثنين أو الثلاثاء، لكن مراقبين يقولون إن النتائج الأولية قد تبدأ في الظهور مساء الأحد.

وبدأ الناخبون بالتوافد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء هادئة، وسط توقعات أن يشتد الإقبال على الاقتراع مع ساعات الظهر.

وأدلى عشرات الآلاف من اللبنانيين المقيمين في الخارج بالفعل بأصواتهم في الانتخابات.

وتشهد كل الأراضي اللبنانية تدابير أمنية مشددة من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني من أجل تأمين سلامة الانتخابات التشريعية.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان الذي تشكل حينئذ لأربعة أعوام فقط.

ومددت ولاية البرلمان مرتين على ضوء عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

ويشار إلى أنه جرى تعديل النظام الانتخابي، وخُفض عدد الدوائر، كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

سيريانيوز