لقي 5 فلسطينيين مصرعهم فيما أصيب 3 آخرون بجراح مختلفة مساء يوم السبت جراء انفجار عرضي وقع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة، في بيان له، عن وقوع "5 شهداء أشلاء و 3 إصابات بجراح مختلفة حتى اللحظة وصلت مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح"، مضيفا "ننتظر التعرف الرسمي على أسماء الشهداء".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن "دوي انفجار سمع في دير البلح وقد تصاعدت سحابة من الدخان في الأجواء".

وتشهد حدود قطاع غزة مع المستوطنات الإسرائيلية مواجهات ممتدة لأسابيع بين القوات الإسرائيلية والمحتجين الفلسطينيين منذ الاحتفال بيوم الأرض نهاية أذار الماضي. وحملت الاحتجاجات الفلسطينية اسم "مسيرة العودة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 1143 فلسطينيا، عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

يذكر أن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ منذ انطلاق مسيرات العودة حتى أمس الجمعة 45 قتيلا، في وقت فاق فيه مجمل الإصابات الخمسة آلاف إصابة.