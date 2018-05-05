ضمن برايتون بقاءه في الدوري الانكليزي الممتاز بفوزه الثمين على ضيفه مانشستر يونايتد 1-صفر في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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ويدين برايتون بفوزه الى لاعب وسطه الالماني باسكال غروس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57.



فقبل اسبوعين على مواجهة فريقه السابق في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي، أجرى مدرب فريق "الشياطين الحمر" 6 تغييرات على تشكيلته فدفع الثمن غاليا حيث نجح برايتون في ضرب عصفورين بحجر واحد.



وحقق برايتون فوزه الاول على مانشستر يونايتد منذ 1982 مؤجلا حسم الاخير للوصافة، وضمن بقاءه في الدوري الممتاز.



وارتقى برايتون الى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة وبات يبتعد بفارق 8 نقاط عن ساوثمبتون الثامن عشر وصاحب المركز الاخير المؤدي الى الدرجة الثانية والذي سيلاقي سوانسي سيتي السابع عشر (33 نقطة) الثلاثاء، وبالتالي كيفما كانت النتيجة لن يتمكن أحدهما من اللحاق به قبل مرحلتين من نهاية الموسم.



في المقابل، يتعين على مانشستر يونايتد الانتظار لضمان الوصافة حيث تفصله 5 نقاط عن ليفربول الثالث و6 نقاط عن توتنهام الرابع.