باريس سان جيرمان يسقط بفخ التعادل للمرة الثانية على التوالي بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

سقط باريس سان جرمان المتوج باللقب في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي وكانت امام مضيفه أميان 2-2 في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم باريس سان جرمان مرتين دون ان ينجح في الحفاظ على تقدمه فنجح اصحاب الارض في التعادل في مناسبتين.



وكان باريس سان جرمان سقط في فخ التعادل امام ضيفه غانغان بالنتيجة ذاتها في المرحلة الماضية كان الول له على ارضه هذا الموسم.



وبكر باريس سان جرمان بالتسجيل وتحديدا الدقيقة 26 عبر هدافه التاريخي الدولي الاوروغوياني ادينسون كافاني رافعا رصيده الى 28 هدفا في صدارة لائحة الهدفين.



ونجح اميان في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر السنغالي موسى كوناتيه (47)، ومنح كريستوفر نكونكو التقدم مجددا لفريق العاصمة في الدقيقة 64، بيد ان كوناتيه فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله الثنائية في الدقيقة 80.



وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 92 نقطة مقابل 42 نقطة لاميان الثاني عشر.



وكانت مواجهة باريس سان جرمان المتوج بطلا للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة، لاميان بمثابة "بروفة" أخيرة لفريق العاصمة قبل نهائي مسابقة الكأس الذي يجمعه الثلاثاء بفريق ليزيربييه من الدرجة الثالثة.



وحسم سان جرمان لقب الدوري قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، وهو يتطلع لإنهاء مغامرته مع مدربه الإسباني اوناي ايمري بأفضل طريقة من خلال احراز الكأس الفرنسية للمرة الرابعة تواليا.



ودفع ايمري ثمن الاخفاق القاري والخروج للموسم الثاني على التوالي من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، وهي المسابقة التي دفعت الادارة القطرية اموالا طائلة من أجل محاولة الفوز بها للمرة الأولى في تاريخ النادي الباريسي. سيريانيوز 2018-05-05 16:28:28 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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