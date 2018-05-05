بات ستوك سيتي أول الهابطين الى الدرجة الاولى بخسارته امام ضيفه كريستال بالاس 1-2 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، فيما تشبث وست بروميتش البيون بآمال ضئيلة بعد فوزه المتأخر والثمين على ضيفه توتنهام 1-صفر.

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وحقق وست بروميتش البيون الاهم لان الفوز وحده كان يضمن له تأجيل هبوطه على الاقل لبضع ساعات، فتخلص من المركز الاخير مستفيدا من خسارة سوانسي سيتي امام مضيفه بورنموث صفر-1.



ورفع وست بروميتش البيون رصيده الى 31 نقطة بفارق نقطتين عن سوانسي سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة مع ساوثمبتون ستقام الثلاثاء المقبل.



ويلعب ساوثمبتون الثامن عشر برصيد 32 نقطة لاحقا مع مضيفه ايفرتون، وفي حال فوزه او تعادله سيلحق وست بروميتش البيون بستوك سيتي الى الدرجة الاولى. وفي حال الخسارة سيتأجل الامر الى مباراة الثلاثاء بين ساوثمبتون وسوانسي سيتي حيث سيهبط وست بروميتش البيون في حال فوز سوانسي سيتي.



وعجز المهاجم الدولي هاري كاين عن هز الشباك في سعيه الى تقليص فارق الاهداف الاربعة التي تفصله عن متصدر لائحة الهدافين الدولي المصري محمد صلاح (31 هدفا)، وكاد يهز شباك حارس مرماه الدولي الفرنسي هوغو لوريس في الدقائق الاخيرة من الشوط الثاني لولا براعة الاخير في ابعاد الكرة من باب المرمى.



وأسدى وست بروميتش خدمة الى مانشستر يونايتد الثاني والساعي الى الوصافة وليفربول الثالث وتشلسي الخامس حيث حرم النادي اللندني من الاقتراب من الاول وتجاوز الثاني وابقى على امال الثالث في المنافسة على البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



وتجمد رصيد توتنهام عند 71 نقطة في المركز الرابع بفارق 5 نقاط خلف مانشستر يونايتد الذي كان خسر امام مضيفه برايتون صفر-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، وبالفارق ذاته امام تشلسي الذي يستضيف ليفربول (72 نقطة) الاحد في ختام المرحلة.