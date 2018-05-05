أعلنت ​الشرطة الهولندية​ السبت أن "3 أشخاص أصيبوا بجروح إثر تعرضهم ل​حادث طعن​ في مدينة ​لاهاي​".

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وأوضح مسؤولون في الشرطة، لقناة "اكسترا نيوز" المحلية أن "رجلاً هاجم بسكين عدد من المارة في أحد شوارع لاهاي، وطعن ثلاثة منهم، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتصيبه في ساقه"، مشيرين الى أن "جميع الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى على الفور".

وفتحت أن الشرطة فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث والدافع وراءه.

ولقي طفل حتفه وأصيب العديد من الأشخاص, اواخر كانون الثاني الماضي, جراء إطلاق نار وقع في حي غروت ويتنبرغرسترات في وسط في العاصمة الهولندية أمستردام.

وسبق, أن لقي رجل حتفه بسبب تعرضه لإطلاق نار في 17 كانون الثاني الجاري عام 2018, بمدينة أمستردام في هولندا.