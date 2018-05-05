أعلنت الجمعية الفلكية السورية، يوم السبت، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي تقوم بها فإن، يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيار الجاري هو أول أيام شهر رمضان للعام 1439 هجري.

وأضافت الجمعية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "هلال شهر رمضان يولد يوم الثلاثاء 15-5-2018 في الساعة الثالثة إلا عشر دقائق ظهرا فيما تغرب الشمس يوم الثلاثاء، عند الساعة 19،27 بينما يغرب القمر الساعة 19،25 أي أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو دقيقتين ".

وأشارت الجمعية إلى أن "الشمس تغرب يوم الأربعاء عند الساعة 19،28 بينما يغرب القمر الساعة 20،32 أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو 64 دقيقة".

ولفت رئيس الجمعية محمد العصيري إلى أن "من يرغب بمشاهدة ومتابعة وتصوير هلال شهر رمضان يمكنه المشاركة في أمسية رصد الهلال يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء من المرصد الفلكي السوري في مجمع السيدة الزهراء في دمشق القديمة".

وتحدد بدايات الأشهر القمرية من قبل الجهات المختصة والمحاكم الشرعية في سوريا، بينما تقوم الجمعية الفلكية السورية بتأمين المعلومات الفلكية والحسابات اللازمة لتحديد ظروف رؤية الهلال وإمكانية رؤيته حسب المكان والزمان، ويؤخذ رأيها للاستئناس فقط.

ويرجع اختلاف الدول العربية والإسلامية في تحديد بدايتي رمضان والعيد إلى الطريقة المعتمدة عند كل منها في تحديد بداية الشهر القمري, إذ أن هناك 3 طرق لتحديده وهي.. ولادة الهلال كما في ليبيا ورصده بالتلسكوب كما في السعودية، ورؤيته بالعين كما في سوريا.

يذكر أن القاضي الشرعي الأول والجهات الشرعية المختصة، هي التي تضطلع بإصدار القرار النهائي لتحديد أول أيام رمضان في سوريا.

سيريانيوز